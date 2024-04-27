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Харьков под обстрелом ракет - в городе раздаются взрывы

27 апреля 2024 00:34
обновлено: 00:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Харьков под обстрелом ракет - в городе раздаются взрывы
Сильный взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 27 апреля прогремели практически сразу после объявления воздушной тревоги в области. Российские оккупанты обстреливают жителей ракетами.

О взрывах сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 27 апреля

"Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов" , - отметил Терехов.

Взрывы в Харькове сегодня 27 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Об ударах по Харьковщине сообщает и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове сегодня 27 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

По данным мониторинговых каналов, Харьков атакуют баллистическими ракетами.

Ракетный обстрел Харькова сегодня 27 апреля - подробности
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"

В Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Ракетный обстрел Харькова сегодня 27 апреля - подробности
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 27 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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