Харьков под обстрелом ракет - в городе раздаются взрывы
27 апреля 2024 00:34
обновлено: 00:47
Сильный взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Харькове сейчас 27 апреля прогремели практически сразу после объявления воздушной тревоги в области. Российские оккупанты обстреливают жителей ракетами.
О взрывах сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram.
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"Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов" , - отметил Терехов.
Об ударах по Харьковщине сообщает и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По данным мониторинговых каналов, Харьков атакуют баллистическими ракетами.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.
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