Харьков под обстрелом ракет - в городе раздаются взрывы

Сильный взрыв в городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харькове сейчас 27 апреля прогремели практически сразу после объявления воздушной тревоги в области. Российские оккупанты обстреливают жителей ракетами.

О взрывах сообщает мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 27 апреля

"Харьков под ударом! Враг бьет по городу. Уже несколько взрывов" , - отметил Терехов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Об ударах по Харьковщине сообщает и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

По данным мониторинговых каналов, Харьков атакуют баллистическими ракетами.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"

В Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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