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Харків під обстрілом — у місті потужні вибухи

6 квітня 2024 00:24
оновлено: 00:37
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Інна Буряк
редактор
Харків під обстрілом — у місті потужні вибухи
Вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 6 квітня пролунали внаслідок атаки на місто. Наразі в області та сусідніх регіонах оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про вибухи повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи в Харкові 6 квітня

"Харків під обстрілом — у місті чутно вибухи!" — зазначив міський голова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Також удари по Харкову підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Своєю чергою в низці областей продовжується повітряна тривога. Українські військові попереджають про ударні БпЛА та загрозу балістики. 

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 6 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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