Харків під обстрілом — у місті потужні вибухи

Вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Харкові зараз 6 квітня пролунали внаслідок атаки на місто. Наразі в області та сусідніх регіонах оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про вибухи повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Харкові 6 квітня

"Харків під обстрілом — у місті чутно вибухи!" — зазначив міський голова.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Також удари по Харкову підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Своєю чергою в низці областей продовжується повітряна тривога. Українські військові попереджають про ударні БпЛА та загрозу балістики.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...