Харків під обстрілом — у місті потужні вибухи
6 квітня 2024 00:24
оновлено: 00:37
Вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Харкові зараз 6 квітня пролунали внаслідок атаки на місто. Наразі в області та сусідніх регіонах оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Про вибухи повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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"Харків під обстрілом — у місті чутно вибухи!" — зазначив міський голова.
Також удари по Харкову підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Своєю чергою в низці областей продовжується повітряна тривога. Українські військові попереджають про ударні БпЛА та загрозу балістики.
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