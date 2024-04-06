Харьков под обстрелом — в городе мощные взрывы
6 апреля 2024 00:24
обновлено: 00:37
Взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Харькове сейчас 6 апреля раздались в результате атаки на город. В области и соседних регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
О взрывах сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
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"Харьков под обстрелом — в городе слышны взрывы!" – отметил городской голова.
Также удары по Харькову подтвердил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
В свою очередь в ряде областей продолжается воздушная тревога. Украинские военные предупреждают о ударных БПЛА и угрозе баллистики.
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