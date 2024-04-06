Харьков под обстрелом — в городе мощные взрывы

Взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Харькове сейчас 6 апреля раздались в результате атаки на город. В области и соседних регионах объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

О взрывах сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Харькове 6 апреля

"Харьков под обстрелом — в городе слышны взрывы!" – отметил городской голова.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Также удары по Харькову подтвердил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

В свою очередь в ряде областей продолжается воздушная тревога. Украинские военные предупреждают о ударных БПЛА и угрозе баллистики.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...