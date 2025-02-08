Прогноз погоди у Харкові 9 лютого — дані від синоптиків

Морозна погода. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 9 лютого, на Харківщині збережеться зимова погода з морозами. Очікується хмарність із проясненнями, проте суттєвих опадів не прогнозується.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харківській області 9 лютого

У Харківській області вночі температура знизиться до -6...-11°C градусів морозу. Вдень повітря залишатиметься морозним, а показники термометра показуватимуть від -1°C до -6°C. На дорогах місцями можлива ожеледиця, тому водіям та пішоходам слід бути обережними.

Температурна карта України 9 лютого. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Харкові 9 лютого

Погодинний прогноз погоди у Харкові. Фото: скриншот

У самому Харкові також буде хмарно з періодичними проясненнями. Вночі температура опуститься до -7...-9°C градусів морозу. А вдень стовпчики термометрів покажуть від -1...-3°C. Вітер у регіоні буде північно-східного напрямку з помірною швидкістю 5–10 м/с.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода на вихідні по Україні 9 лютого. Також стало відомо, яким буде лютий та коли прийде весняне потепління.