Прогноз погоды в Харькове 9 февраля — данные от синоптиков

Морозная погода. Фото: УНИАН

В пятницу, 9 февраля, на Харьковщине сохранится зимняя погода с морозами. Ожидается облачность с прояснениями, однако существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 9 февраля

В Харьковской области ночью температура снизится до -6...-11°C градусов мороза. Днем воздух будет оставаться морозным, а показатели термометра будут показывать от -1°C до -6°C. На дорогах местами возможна гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Температурная карта Украины 9 февраля. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Харькове 9 февраля

Почасовой прогноз погоды в Харькове. Фото: скриншот

В самом Харькове также будет облачно с периодическими прояснениями. Ночью температура опустится до -7...-9°C градусов мороза. А днем столбики термометров покажут от -1...-3°C. Ветер в регионе будет северо-восточного направления с умеренной скоростью 5-10 м/с.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода на выходные по Украине 9 февраля. Также стало известно, каким будет февраль и когда придет весеннее потепление.