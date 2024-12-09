Коли у Харкові будуть вимикати світло 9 грудня, сьогодні

Працівник Укренерго. Ілюстративне фото: УНІАН

ПрАТ "Харківобленерго" оприлюднило графік погодинних вимкнень електроенергії на сьогодні. Віялові відключення діятимуть на території Харківської області весь день.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ПрАТ "Харківобленерго".

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Згідно з даними енергокомпанії, сьогодні по місту й області світло вимикатимуть для побутових споживачів з 08:00 – 19:00 години. Для бізнесу та промислових об'єктів з 07:00 – 20:00 годин.

А ще у зв'язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт у вівторок та середу, 10-11 грудня, з 08:00 до 19:00 буде знеструмлено частину споживачів Салтівського району, а саме наступний периметр:

Салтівське шосе: б. 228, 230, 236, 238, 240, 240А, 240Б, 240В, 240Г, 242, 242А, 242В, 244, 248, 250, 250а, 252, 254, 256, 256а, 256В;

вул. Карпатська: б. 67-111 (непарна сторона), 62-102 (парна сторона);

пр-д Карпатський: б. 11;

1-й пр-д Карпатський: б. 3-8; в-д Карпатський: б. 15;

пр-т Тракторобудівників: б. 2-86 (парна сторона);

вул. Литовська: б. 154-168 (парна сторона); 141-153 (непарна сторона);

вул. Благодатна: 1-61, 65-103 (непарна сторона); б. 2, б. 50;

вул. Естонська: б. 68, 70, 72, 78, 82;

вул. Солов'їна: б. 1-43 (непарна сторона); б. 2, 6-42 (парна сторона);

вул. Єдності: 171 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, К1, К4), 171/2, 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б;

вул. Велозаводська, 35;

вул. Амосова: 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19; б. 6, 6А, 18, 20, 24, 26.

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