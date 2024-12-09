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Харьков сегодня весь день без света — уже известны графики

9 декабря 2024 04:25
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Когда в Харькове будут выключать свет 9 декабря, сегодня
Работник Укрэнерго. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

ЧАО "Харьковоблэнерго" обнародовало график почасовых отключений электроэнергии на сегодня. Веерные отключения будут действовать на территории Харьковской области весь день.

Об этом сообщается в Telegram-канале ЧАО "Харьковоблэнерго".

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График отключений в Харькове на 9 декабря

Согласно данным энергокомпании, сегодня по городу и области свет будут выключать для бытовых потребителей с 08:00 — 19:00. Для бизнеса и промышленных объектов с 07:00 — 20:00 часов.

А еще в связи с проведением аварийно-восстановительных работ во вторник и среду, 10-11 декабря, с 08:00 до 19:00 будет обесточена часть потребителей Салтовского района, а именно следующий периметр:

  • Салтовское шоссе: б. 228, 230, 236, 238, 240, 240А, 240Б, 240В, 240Г, 242, 242А, 242В, 244, 248, 250, 250а, 252, 252, 5;
  • ул. Карпатский: б. 67-111 (нечетная сторона), 62-102 (четная сторона);
  • пр-д Карпатский: б. 11;
  • 1-й пр-д Карпатский: б. 3-8; в-д Карпатский: б. 15;
  • пр-т Тракторостроителей: б. 2-86 (парная сторона);
  • ул. Литовская: б. 154-168 (парная сторона); 141-153 (нечетная сторона);
  • ул. Благодатная: 1-61, 65-103 (нечетная сторона); б. 2, б. 50;
  • ул. Эстонская: б. 68, 70, 72, 78, 82;
  • ул. Соловьиная: б. 1-43 (нечетная сторона); б. 2, 6-42 (парная сторона);
  • ул. Единства: 171 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, С, К, К1, К4), 171/2, 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б;
  • ул. Велозаводская, 35;
  • ул. Амосова: 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19; б. 6, 6А, 18, 20, 24, 26.

Напомним, ранее мы писали, когда ждать повышения цен на электроэнергию.

Также мы писали можно ли оформить одновременно субсидию и льготы на коммуналку. Также рассказывали, как правильно экономить электроэнергию и сколько света в среднем потребляют бытовые приборы.

Укрэнерго Харьков отключения света блэкаут графики отключений света

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