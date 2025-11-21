Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 22 листопада 2025 року — графіки від ДТЕК

Харків у пітьмі — графіки відключень світла на завтра
У суботу, 22 листопада, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження в обсязі від двох до трьох із половиною черг застосовуватимуть упродовж усієї доби.
Про це повідомили в "Харківобленерго".
Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 22 листопада
Діятимуть відключення за 12 чергами:
- черги 1.1 та 1.2: 07:00–11:00; 13:00–14:00; 17:30–21:00;
- черги 2.1 та 2.2: 07:00–11:00; 14:00–21:00;
- черги 3.1 та 3.2: 00:00–03:30; 08:00–13:00; 14:00–17:30; 21:00–24:00;
- черга 4.1: 00:00–03:30; 08:00–13:00; 14:00–17:30; 20:00–24:00;
- черга 4.2: 00:00–03:30; 11:00–17:30; 20:00–24:00;
- черга 5.1: 03:30–07:00; 11:00–17:30;
- черга 5.2: 03:30–07:00; 11:00–14:00; 17:30–20:00;
- черги 6.1 та 6.2: 03:30–07:00; 13:00–14:00; 17:30–24:00.
Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть усю добу.
Нагадаємо, 22 листопада погодинні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.
Також ми повідомляли, що 22 листопада в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення. Одночасно застосовуватимуть до трьох із половиною черг.
