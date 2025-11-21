Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харків у пітьмі — графіки відключень світла на завтра

Харків у пітьмі — графіки відключень світла на завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 21:47
Оновлено: 21:47
Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 22 листопада 2025 року — графіки від ДТЕК
Харків під час відключень світла. Фото ілюстративне: Олександр Магула/Ґвара Медіа

У суботу, 22 листопада, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження в обсязі від двох до трьох із половиною черг застосовуватимуть упродовж усієї доби.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Реклама
Читайте також:
Відключення світла на Харківщині 22 листопада 2025 року
Скриншот повідомлення "Харківобленерго"

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 22 листопада 

Діятимуть відключення за 12 чергами: 

  • черги 1.1 та 1.2: 07:00–11:00; 13:00–14:00; 17:30–21:00;
  • черги 2.1 та 2.2: 07:00–11:00; 14:00–21:00;
  • черги 3.1 та 3.2: 00:00–03:30; 08:00–13:00; 14:00–17:30; 21:00–24:00;
  • черга 4.1: 00:00–03:30; 08:00–13:00; 14:00–17:30; 20:00–24:00;
  • черга 4.2: 00:00–03:30; 11:00–17:30; 20:00–24:00;
  • черга 5.1: 03:30–07:00; 11:00–17:30;
  • черга 5.2: 03:30–07:00; 11:00–14:00; 17:30–20:00;
  • черги 6.1 та 6.2: 03:30–07:00; 13:00–14:00; 17:30–24:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть усю добу.

Нагадаємо, 22 листопада погодинні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Також ми повідомляли, що 22 листопада в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення. Одночасно застосовуватимуть до трьох із половиною черг.

Харків електроенергія електропостачання відключення світла світло
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації