Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 22 ноября 2025 года — графики от ДТЭК

В субботу, 22 ноября, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения в объеме от двух до трех с половиной очередей будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".

Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 22 ноября

Будут действовать отключения по 12 очередям:

очереди 1.1 и 1.2: 07:00–11:00; 13:00–14:00; 17:30–21:00;

очереди 2.1 и 2.2: 07:00–11:00; 14:00–21:00;

очереди 3.1 и 3.2: 00:00–03:30; 08:00–13:00; 14:00–17:30; 21:00–24:00;

очередь 4.1: 00:00–03:30; 08:00–13:00; 14:00–17:30; 20:00–24:00;

очередь 4.2: 00:00–03:30; 11:00–17:30; 20:00–24:00;

очередь 5.1: 03:30–07:00; 11:00–17:30;

очередь 5.2: 03:30–07:00; 11:00–14:00; 17:30–20:00;

очереди 6.1 и 6.2: 03:30–07:00; 13:00–14:00; 17:30–24:00.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать все сутки.

Напомним, 22 ноября почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.

Также мы сообщали, что 22 ноября в Одессе будут действовать стабилизационные отключения. Одновременно будут применять до трех с половиной очередей.