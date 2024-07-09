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Харків у темряві — за якими графіками відключатимуть світло сьогодні

9 липня 2024 00:03
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключень світла у Харкові й Харківській області сьогодні, 9 липня
Темрява в місті. Фото ілюстративне: sq.com.ua
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У вівторок, 9 липня, по всій  Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Харківській області, так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це в понеділок, 8 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Як відключатимуть світло в Харківській області 9 липня

Причиною відключень є значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. Через це НЕК "Укренерго" в період з 9 по 24 липня не проводитиме вимірювання фактичного рівня споживання в кожній області. Дня без обмежень електроспоживання протягом цих двох тижнів для кожного з регіонів не буде.

"У відповідь на численні звернення обленерго "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період. У таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

Режимні виміри в літній період проведуть тоді, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря. Це необхідно для того, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 6 по 12 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Як відключатимуть світло в Харкові та Харківській області з 6 по 12 липня
Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 6 по 12 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Нагадаємо, у ДТЕК пояснили, чому відключають світло не лише вдень, а й уночі. Енергетики зазначили, що в нічний час доби певна частина енергогенерації не працює

Раніше провідний експерт з енергетики Михайло Гончар розповів, чи можуть українські АЕС виробляти більше електроенергії. За його словами, ці об'єкти працюють у стабільному режимі та видають електроенергію лише за базовими характеристиками. Щоправда, нові енергоблоки сучасного періоду спроєктовані вже за іншим принципом.

Харків електроенергія Харківська область Укренерго відключення світла

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