Графики отключений света в Харькове и Харьковской области сегодня, 9 июля

Темнота в городе. Фото иллюстративное: sq.com.ua

Во вторник, 9 июля, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. В Харьковской области, как и в других регионах, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом в понедельник, 8 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Как будут отключать свет в Харьковской области 9 июля

Причиной отключений является значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары. Из-за этого НЭК "Укрэнерго" в период с 9 по 24 июля не будет проводить измерения фактического уровня потребления в каждой области. Дня без ограничений электропотребления в течение двух недель для каждого из регионов не будет.

"В ответ на многочисленные обращения облэнерго "Укрэнерго" отменяет проведение измерений в указанный период. В таких условиях облэнерго не смогут придерживаться принципа равномерности ограничения потребления при проведении измерений в конкретном регионе", — говорится в сообщении энергокомпании.

Режимные замеры в летний период проведут тогда, когда будет позволять ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха. Это необходимо для того, чтобы более равномерно и точно обеспечить распределение имеющейся в системе мощности между регионами.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 6 по 12 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 6 по 12 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Напомним, в ДТЭК объяснили, почему отключают свет не только днем, но и ночью. Энергетики отметили, что в ночное время суток определенная часть энергогенерации не работает.

Ранее ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар рассказал, могут ли украинские АЭС производить больше электроэнергии. По его словам, эти объекты работают в стабильном режиме и выдают электроэнергию только по базовым характеристикам. Правда, новые энергоблоки современного периода спроектированы уже по другому принципу.