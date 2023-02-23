Що у Харкові відбудували за рік війни

В місті відновили вже 135 багатоповерхівок, ще 60 — взято в роботу

Відновлення міста Харкова після ракетних ударів стало величезним викликом місцевій владі та його жителям. Місто та його мешканці зазнали відчутних втрат, проте вони виявили неймовірну міць духу та взаємодопомогу у складний час. Повномасштабна війна триває вже майже рік — попередньо окупанти завдали Харкову збитків у 9 мільярдів доларів. Не чекаючи перемоги, в місті почали відбудовувати зруйноване — це не лише житловий фонд, але й об’єкти критичної інфраструктури. Про те, що у Харкові вже встигли відновити — читайте далі у нашому матеріалі на Новини.LIVE.

Будівництво посеред руїн

За рік обстрілів у Харкові було пошкоджено або повністю знищено близько 4,5 тисяч будинків, без житла залишились сотні тисяч містян. Ворог завдавав удари по кожному куточку міста, але найбільше постраждав район Північна Салтівка. Саме тут з першої години війни без даху над головою залишались сотні людей. Кожна будівля стоїть з вибитими вікнами, пошкодженнями від вибухів, деякі ж зруйновані вщент. Саме тут розташовується відомий "Ляльковий будинок", в якому повністю зруйнувалася зовнішня стіна — він відновленню не підлягає, але його не чіпають, аби показувати усьому світу який саме вигляд має "русскій мір". В цьому районі під знесення стоїть 300 будинків, інші ж — міська рада почала відбудовувати, як тільки це стало можливо.

У цей будинок, що по вулиці Бучми, ракети поцілили чотири рази, горіло два під’їзди. Зараз на цій багатоповерхівці слідів обстрілів майже не залишилось, але у пам’яті мешканців і досі стоїть картина, коли вона стояла згорена. Мер Ігор Терехов розповідає, що спочатку думали, що будинок не вдасться відновити. Але експерти зазначили, що шанси є.

"Ми його відновили. І зараз ви бачите, що повністю цей під’їзд, він відновлений, відбудований і тут можливо жити людям. Комунікації підведено, все підведено, але є ще ті види робіт, які неможливо виконати в зимовий час", — каже Ігор Терехов.

Ще одна відома зруйнована будівля у Харкові — по вулиці Космонавтів, яка потрапила під обстріл у березні. У будинку провели капітальний ремонт — відновили зовнішню стіну, укріплення несучих конструкцій, укріплення перегородок та усіх мереж. Міському бюджету це обійшлося у майже 9 мільйонів гривень. Деякі з мешканців вже встигли повернутися до своїх квартир.

"Нам знадобилось десь пів року, щоб це все зробити. Крім того, хочу сказати, що це все зроблено з енергозберігаючими матеріалами", — розповідає Харківський міський голова.

В шестиповерхівці на вулиці Кооперативній від вибуху ракети знесло цілий під’їзд — залишилась одна стіна та було пошкоджено фундамент. Сталося це в липні, а вже за місяць тут почали будівництво. "Після отримання технічного звіту було зроблено висновок, що ми можемо його відновити. І як на мене, зараз виглядає краще ніж було", — зазначає заступник директора департаменту ЖКГ Харківської міськради Євген Пасенов.

Але міськрада відновлює зараз тільки квадратні метри та мережі — ремонт квартир люди роблять за власний рахунок. Проте міськрада планує допомагати і з цим питанням.

"Разом із нашими фондами, разом із "Червоним Хрестом" та іншими фондами. Це — значні фінансові ресурси. І що ми можемо, згідно нашого бюджету, — ми все робимо. А що стосується таких внутрішніх робіт — ми допомагаємо, але не за кошти міського бюджету", — розповідає мер.

В місті відновили вже 135 багатоповерхівок, ще 60 — взято в роботу. Підрядниками з відновлення будинків є ще щонайменше вісім компаній: Житлобуд-1", "Житлобуд-2", ТОВ "Проектний інститут" Харківський громадянпроект", "ЮРМОНТАЖСТРОЙ", "ОКСИ-АРТБУД", "ЕНЕРГОЮЖСПЕЦСТРОЙ", "РД-СЕРВІС", "ЙОНІКС СТРОЙ" та ПП "Будівельна компанія "МЕГА-С".

"Немає в нас монополії. Є "Житлобуд-1", "Житлобуд-2". Це низка компаній, які працюють. Що стосується "Житлобуду", то це найбільша будівельна компанія, яка працювала в Харкові. І коли, будемо казати, всі втекли — вони залишились у Харкові та дуже допомагали в перші години, в перші дні війни", — каже Ігор Терехов.

Інфраструктура за європейськими стандартами

Окрім житлового фонду, відновлюється також і критична інфраструктура. На Північній Салтівці практично заново звели сучасну котельню за проєктом Світового банку. Нині вона забезпечує теплом та гарячою водою майже півсотні багатоповерхівок та обладнана сучасними системами водоочищення.

"Розташовано 3 котла. Кожен — потужністю 12 мегаватт. Тут є власні скважини, які беруть воду. Крім цього, тут сучасна система водоочистки й підготовки води", — розповікдає про оновлену котельню міський голова.

Мер повідомив, що за європейськими стандартами у Харкові вже реконструювали 13 котелень і ще п'ять планують модернізувати цього року.

Майбутнє Харкова

Нині у Харкові відновленню не підлягають 500 будинків. Їх почнуть розбирати одразу після завершення всіх необхідних процедур, зазначає мер. На їх місцях з’являться вже нові будівлі.

Також у місті зараз планують будівництво двох мікрорайонів загальною площею 700 га. Один із них буде розташований у районі станції метро "Барабашово", інший — на поки що незабудованих земельних ділянках Північної Салтівки.