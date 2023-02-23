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Харьков возрождается, несмотря на постоянные обстрелы. Что в городе отстроили за год войны

23 февраля 2023 18:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Что в Харькове отстроили за год войны
В городе восстановили уже 135 многоэтажек, еще 60 — взято в работу
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Восстановление города Харькова после ракетных ударов стало огромным вызовом местным властям и его жителям. Город и его жители понесли ощутимые потери, однако они обнаружили невероятную мощь духа и взаимопомощь в сложное время. Полномасштабная война длится уже почти год — предварительно оккупанты нанесли Харькову ущерб в 9 миллиардов долларов. Не дожидаясь победы, в городе начали восстанавливать разрушенное — это не только жилищный фонд, но и объекты критической инфраструктуры. О том, что в Харькове уже успели восстановить — читайте дальше в нашем материале на Новини.LIVE.

Строительство среди руин

За год обстрелов в Харькове было повреждено или полностью уничтожено около 4,5 тысячи домов, без жилья остались сотни тысяч горожан. Враг наносил удары по каждому уголку города, но больше всего пострадал район Северная Салтовка. Именно здесь с первого часа войны без крова оставались сотни людей. Каждое здание стоит с выбитыми окнами, повреждениями от взрывов, некоторые же разрушены до основания. Именно здесь располагается известный "Кукольный дом", в котором полностью разрушилась внешняя стена — он восстановлению не подлежит, но его не трогают, чтобы показывать всему миру какой именно "русский мир". В этом районе под снос стоит 300 домов, другие же — городской совет начал отстраивать, как только это стало возможно.

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В этот дом по улице Бучмы ракеты попали четыре раза, горело два подъезда. Сейчас на этой многоэтажке следов обстрелов почти не осталось, но в памяти жителей до сих пор стоит картина, когда она была сгорена. Мэр Игорь Терехов рассказывает, что поначалу думали, что дом не удастся восстановить. Но эксперты отметили, что шансы есть.

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"Мы его восстановили. И сейчас вы видите, что полностью этот подъезд, он восстановлен, отстроен и здесь можно жить людям. Коммуникации подведены, все подведены, но есть еще те виды работ, которые невозможно выполнить в зимнее время", — говорит Игорь Терехов.

Еще одно известное разрушенное здание в Харькове — по улице Космонавтов, которое попало под обстрел в марте. В доме провели капитальный ремонт — восстановили наружную стену, укрепление несущих конструкций, укрепление перегородок и всех сетей. Городскому бюджету это обошлось почти в 9 миллионов гривен. Некоторые жители уже успели вернуться в свои квартиры.

"Нам понадобилось около полугода, чтобы это все сделать. Кроме того, хочу сказать, что это все сделано с энергосберегающими материалами", — рассказывает Харьковский городской голова.

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В шестиэтажке на улице Кооперативной от взрыва ракеты снесло целый подъезд — осталась одна стена и был поврежден фундамент. Произошло это в июле, а уже через месяц здесь начали строительство. "После получения технического отчета был сделан вывод, что мы можем его восстановить. И мне кажется, сейчас выглядит лучше, чем было", — отмечает заместитель директора департамента ЖКХ Харьковского горсовета Евгений Пасенов.

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Но горсовет восстанавливает сейчас только квадратные метры и сети — ремонт квартир люди делают за свой счет. Однако горсовет планирует помогать и с этим вопросом.

"Вместе с нашими фондами, вместе с "Красным Крестом" и другими фондами. Этозначительные финансовые ресурсы. И что мы можем, согласно нашему бюджету, мы все делаем. А что касается таких внутренних работмы помогаем, но не за средства городского бюджета",  рассказывает мэр.

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В городе восстановили уже 135 многоэтажек, еще 60 — взято в работу. Подрядчиками по восстановлению домов являются еще не менее восьми компаний: Жилстрой-1", "Жилстрой-2", ООО "Проектный институт" Харьковский гражданпроект", "ЮРМОНТАЖСТРОЙ", "ОКСЫ-АРТБУД", "ЭНЕРГОЮЖСПЕЦСТРОЙ", "РД-СЕРВИС", "ЙОНИКС СТРОЙ" и ЧП "Строительная компания "МЕГА-С".

"Нет у нас монополии. Есть "Жилстрой-1", "Жилстрой-2". Это ряд компаний, которые работают. Что касается "Жилстроя", то это крупнейшая строительная компания, которая работала в Харькове. И когда, будем говорить, все сбежали — они остались в Харькове и очень помогали в первые часы, в первые дни войны",  говорит Игорь Терехов.

Инфраструктура по европейским стандартам

Кроме жилищного фонда восстанавливается также и критическая инфраструктура. На Северной Салтовке практически заново построили современную котельную по проекту Всемирного банка. В настоящее время она обеспечивает теплом и горячей водой около полусотни многоэтажек и оборудована современными системами водоочистки.

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"Располагается 3 котла. Каждый — мощностью 12 мегаватт. Здесь есть собственные свердловины, которые берут воду. Кроме этого, здесь современная система водоочистки и подготовки воды", — рассказывает об обновленной котельной городской голова.

Мэр сообщил, что по европейским стандартам в Харькове уже реконструировали 13 котельных и еще пять планируют модернизировать в этом году.

Будущее Харькова

В настоящее время в Харькове восстановлению не подлежат 500 домов. Их начнут разбирать сразу после завершения всех необходимых процедур, отмечает мэр. На их местах появятся уже новые постройки.

Также в городе сейчас планируется строительство двух микрорайонов общей площадью 700 га. Один из них будет расположен в районе станции метро "Барабашово", другой — на пока еще незастроенных земельных участках Северной Салтовки.

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