Харків відзначив День Вишиванки

Виступ народного коллективу. Фото. Новини.LIVE / Юлія Бойко

День вишиванки у Харкові виявився незабутньою подією, яка привабила сотні мешканців та гостей міста, незважаючи на незчухаючі оголошення про повітряну тривогу. Кореспонденти Новини.LIVE відвідали два яскраві заходи, які відбулися у рамках святкування Дня вишиванки у Харкові. два яскраві заходи, які відбулися у рамках святкування Дня вишиванки у Харкові. Кожна з цих подій додала свою унікальну ноту у святкову атмосферу та наголосила на важливості української культурної спадщини.

Фотозона

Одним із основних заходів, присвячених Дню вишиванки у Харкові, була інтерактивна локація біля міського зоопарку. Мешканці Харкова та гості міста, які перебували у вишиванках, мали унікальну нагоду зробити миттєве фото на тлі краєвидів Харкова та України. Спеціально створена фотозона пропонувала захоплюючі декорації, натхненні народними візерунками та традиційними мотивами. Учасники могли відобразити цей особливий момент, наголошуючи на своїй любові та гордості за національну спадщину.

Читайте також:

Жінка фотографується у фотозоні. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Крім того, на заході виступали народні колективи, додаючи культурну складову до святкової обстановки.

Виступ народного коллективу. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, акція проводилася з метою популяризації Дня вишиванки.

"Знати про таке свято, як День вишиванки, повинен кожен українець. Адже одягнути вишиванку - це висловити свою повагу до національних українських традицій та показати всьому світу, що українці - єдині та незламні", — зазначив директор департаменту Олександр Власенко.

Зустріч біля Тараса

Друга яскрава подія, пов'язана зі святкуванням Дня вишиванки у Харкові, проходила біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Це було місце, де харків'яни зібралися разом, щоб висловити свою підтримку та повагу до української культури та героїв. Люди співали українські пісні, передаючи дух та традиції своєї нації.

Люди співють гімн України біля пам'ятника Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Люди співють гімн України біля пам'ятника Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Вони також мали можливість написати побажання та підтримку нашим військовим, визнаючи їхню службу та жертву для захисту батьківщини. Захід біля пам'ятника Тарасу Шевченку став символом єдності та патріотизму.

Харків'яни залишили свої побажання війсбковим біля пам'ятника Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Окрім організованих заходів, День вишиванки пронизав атмосферу свята по всьому місту. Харків'яни чудово продемонстрували свою прихильність до української культурної спадщини, зустрічаючи один одного та гостей у яскравих та барвистих вишиванках. У кожному куточку міста можна було зустріти людей, одягнених в унікальні національні вбрання, які підкреслювали їхню прихильність до історії та традицій. Цей день нагадав усім про важливість збереження та спадкоємності українських традицій та мистецтва вишивання.

Мама з донькою у вишиванках. Фото: Новини.LIVE / Юлія Бойко

Нагадаємо, що в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди українські знаменитості публікують фото та відео в одязі, який є символом нашої культурної стійкості.

Також ми розповідали, що Сервіс Midjourney згенерував приголомшливі фото, де одягнув в українські вишиванки героїв коміксів.