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Харьков отметил День вышиванки несмотря на воздушные тревоги

18 мая 2023 19:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Харьков отметил День Вышиванки
Выступление народного коллектива. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

День вышиванки в Харькове оказался незабываемым событием, которое привлекло сотни жителей и гостей города, несмотря на постоянные объявления о воздушной тревоге. Корреспонденты Новини.LIVE посетили два ярких мероприятия, которые прошли в рамках празднования Дня вышиванки в Харькове. Каждое из этих событий добавило свою уникальную ноту в праздничную атмосферу и подчеркнуло важность украинского культурного наследия.

Фотозона

Одной из основных мероприятий, посвященных Дню вышиванки в Харькове, была интерактивная локация возле городского зоопарка. Жители Харькова и находившиеся в вышиванках гости города имели уникальную возможность сделать мгновенное фото на фоне пейзажей Харькова и Украины. Специально созданная фотозона предлагала увлекательные декорации, вдохновленные народными узорами и традиционными мотивами. Участники могли отразить этот особый момент, отмечая свою любовь и гордость за национальное наследие.

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Женщина фотографируется в фотозоне. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко

Кроме того, на мероприятии выступали народные коллективы, добавляя культурную составляющую в праздничную обстановку.

Выступление народного коллектива. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко

 

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, акция проводилась с целью популяризации Дня вышиванки.

"Знать о таком празднике, как День вышиванки, должен каждый украинец. Ведь одеть вышиванку - это выразить свое уважение к национальным украинским традициям и показать всему миру, что украинцы - единственные и несгибаемые", — отметил директор департамента Александр Власенко.

Встреча у Тараса

Второе яркое событие, связанное с празднованием Дня вышиванки в Харькове, проходило у памятника Тарасу Шевченко. Это было место, где харьковчане собрались вместе, чтобы выразить свою поддержку и уважение украинской культуре и героям. Люди пели украинские песни, передавая дух и традиции своей нации.

Люди поют гимн Украины у памятника Тарасу Шевченко. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко
Люди поют гимн Украины у памятника Тарасу Шевченко. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Бойко

Они также могли написать пожелания и поддержку нашим военным, признавая их службу и жертву для защиты родины. Мероприятие у памятника Тарасу Шевченко стало символом единства и патриотизма.

Харьковчане оставили свои пожелания военным у памятника Тараса Шевченко. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко

Помимо организованных мероприятий, День вышиванки пронзил атмосферу праздника по всему городу. Харьковчане прекрасно продемонстрировали свою приверженность украинскому культурному наследию, встречая друг друга и гостей в ярких и красочных вышиванках. В каждом уголке города можно было встретить людей, одетых в уникальные национальные наряды, которые подчеркивали их приверженность истории и традициям. Этот день напомнил всем о важности сохранения и преемственности украинских традиций и искусства вышивания.

Мама с дочерью в вышиванку. Фото: Новини.LIVE / Юлия Бойко

Напомним, что в Украине отмечают День вышиванки. По этому случаю украинские знаменитости публикуют фото и видео в одежде, которая является символом нашей культурной стойкости.

Также мы рассказывали, что "Midjourney" сгенерировал потрясающие фото, где надел в украинские вышиванки героев комиксов.

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