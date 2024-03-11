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Харків вночі атакували безпілотниками — наслідки влучань

11 березня 2024 09:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харків вночі атакували безпілотниками — наслідки влучань
Наслідки обстрілу по Харкову. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові внаслідок обстрілів зазнали руйнувань та пошкоджені приватні будинки, гаражі, господарчі споруди. Окупанти вдарили безпілотниками по Слобідському району міста

Про це повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко

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Наслідки атаки 

Зафіксовано три влучання БПЛА в землю порід з адмінбудівлями. . Багатоповерхівки, адміністративні будівлі, а також приватні автомобілі зазнали суттєвих пошкоджень. Обійшлася без постраждалих серед місцевого населення.

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Наслідки обстрілу по Харкову. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що об'єктами атаки стали важливі об'єкти критичної інфраструктури в зоні щільної житлової забудови. Внаслідок удару, в Слобідському районі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, уникнувши подальших руйнувань.

Обстріли Харківщини 

Минулої доби під обстрілами ворога з авіації, РСЗВ, артилерії, мінометів, БПЛА перебували Вовчанськ та село Огірцеве. 

Вчора, 10 березня, об 11:30 год. у Вовчанську ворожий напад з використанням керованих авіабомб призвів до серйозних руйнувань. Постраждали приватні домоволодіння, житловий будинок перетворився на полум'я, а господарські споруди отримали значні пошкодження.

Сьогодні, 11 березня, о 2:00, наслідком російського обстрілу відбулася пожежа господарчої споруди з площею 210 кв. м. О 2:30 армія росіяни знову здійснила обстріл міста, що призвело до загоряння приватного домоволодіння.

Село Огірцеве, що розташоване неподалік від Вовчанська, також потрапило під обстріл 10 березня о 10:30. У результаті атаки зруйновано приватний будинок, сарай та гараж.

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Наслідки обстрілу по Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Нагадаємо, що вночі ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини

Також ми писали про те, що РФ застосувала під час обстрілу Донеччини нові авіабомби

Харків
пожежа
безпілотники
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов

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