Харків вночі атакували безпілотниками — наслідки влучань

Наслідки обстрілу по Харкову. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

У Харкові внаслідок обстрілів зазнали руйнувань та пошкоджені приватні будинки, гаражі, господарчі споруди. Окупанти вдарили безпілотниками по Слобідському району міста

Про це повідомив начальник ГУНП України в Харківській області Володимир Тимошко.

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Наслідки атаки

Зафіксовано три влучання БПЛА в землю порід з адмінбудівлями. . Багатоповерхівки, адміністративні будівлі, а також приватні автомобілі зазнали суттєвих пошкоджень. Обійшлася без постраждалих серед місцевого населення.

Наслідки обстрілу по Харкову. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що об'єктами атаки стали важливі об'єкти критичної інфраструктури в зоні щільної житлової забудови. Внаслідок удару, в Слобідському районі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, уникнувши подальших руйнувань.

Обстріли Харківщини

Минулої доби під обстрілами ворога з авіації, РСЗВ, артилерії, мінометів, БПЛА перебували Вовчанськ та село Огірцеве.

Вчора, 10 березня, об 11:30 год. у Вовчанську ворожий напад з використанням керованих авіабомб призвів до серйозних руйнувань. Постраждали приватні домоволодіння, житловий будинок перетворився на полум'я, а господарські споруди отримали значні пошкодження.

Сьогодні, 11 березня, о 2:00, наслідком російського обстрілу відбулася пожежа господарчої споруди з площею 210 кв. м. О 2:30 армія росіяни знову здійснила обстріл міста, що призвело до загоряння приватного домоволодіння.

Село Огірцеве, що розташоване неподалік від Вовчанська, також потрапило під обстріл 10 березня о 10:30. У результаті атаки зруйновано приватний будинок, сарай та гараж.

Наслідки обстрілу по Харківщині. Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Нагадаємо, що вночі ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини.

Також ми писали про те, що РФ застосувала під час обстрілу Донеччини нові авіабомби.