Харьков ночью атаковали беспилотниками — последствия попаданий

Последствия обстрелов по Харькову. Фото: Олег Синегубов / Telegram

В Харькове в результате обстрелов были разрушены и повреждены частные дома, гаражи, хозяйственные постройки. Оккупанты ударили беспилотниками по Слободскому району города.

Об этом сообщил начальник ГУНП Украины в Харьковской области Владимир Тимошко.

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Последствия атаки

Зафиксировано три попадания БпЛА в землю рядом с админзданиями. Многоэтажки, административные здания, а также частные автомобили получили существенные повреждения. Обошлась без пострадавших среди местного населения.

Последствия обстрелов по Харькову. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что объектами атаки стали важные объекты критической инфраструктуры в зоне плотной жилой застройки. В результате удара в Слободском районе возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели, избежав дальнейших разрушений.

Обстрелы Харьковщины

За прошедшие сутки под обстрелами врага из авиации, РСЗО, артиллерии, минометов, БпЛА находились Волчанск и село Огурцово.

Вчера, 10 марта, в 11:30 в Волчанске вражеское нападение с использованием управляемых авиабомб привело к серьезным разрушениям. Пострадали частные домовладения, жилой дом превратился в пламя, а хозяйственные постройки получили значительные повреждения.

Сегодня, 11 марта, в 02:00 в результате российских обстрелов произошел пожар хозяйственного сооружения с площадью 210 кв. м. В 02:30 армия россиян снова произвела обстрел города, что привело к возгоранию частного домовладения.

Село Огурцово, расположенное неподалеку от Волчанска, также попало под обстрел 10 марта в 10:30. В результате атаки разрушены частный дом, сарай и гараж.

Последствия обстрелов по Харьковщине. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Напомним, что ночью вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесчины.

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