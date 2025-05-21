Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Харків Харків заливає сильний дощ з градом — відео

Харків заливає сильний дощ з градом — відео

Ua en ru
Дата публікації: 21 травня 2025 17:27
У Харкові пішов дощ із градом — відео
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

У середу, 21 травня, у Харкові йде сильний дощ та град. Зазначимо, що раніше синоптики прогнозували у Харкові вдень дощ з грозою.

Про це інформують кореспонденти Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У Харкові град та сильний дощ — відео

У середу, 21 травня, у Харкові ллє сильний дощ, а також град.

Раніше синоптики прогнозували, що у Харкові 21 травня пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, у межах 7-12 м/с.

Температура повітря буде коливатися в межах: вночі +8...+10 °С; 
вдень +19...+21 °С.

Нагадаємо, що у Полтаві 20 травня пройшла сильна злива та град. На вулицях Полтави 20 травня був ускладнений рух транспорту через потоки води.

Крім того, 20 травня, дощі та сильний вітер знеструмили 12 населених пунктів у трьох областях.

погода Харків дощ прогноз погоди град
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /