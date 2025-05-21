У Харкові пішов дощ із градом — відео

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

У середу, 21 травня, у Харкові йде сильний дощ та град. Зазначимо, що раніше синоптики прогнозували у Харкові вдень дощ з грозою.

Про це інформують кореспонденти Новини.LIVE.

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У середу, 21 травня, у Харкові ллє сильний дощ, а також град.

Раніше синоптики прогнозували, що у Харкові 21 травня пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, у межах 7-12 м/с.

Температура повітря буде коливатися в межах: вночі +8...+10 °С;

вдень +19...+21 °С.

Нагадаємо, що у Полтаві 20 травня пройшла сильна злива та град. На вулицях Полтави 20 травня був ускладнений рух транспорту через потоки води.

Крім того, 20 травня, дощі та сильний вітер знеструмили 12 населених пунктів у трьох областях.