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Харьков заливает сильный дождь с градом — видео

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Дата публикации 21 мая 2025 17:27
В Харькове пошел дождь с градом - видео
Люди идут под дождем. Фото: Новини.LIVE

В среду, 21 мая, в Харькове идет сильный дождь и град. Отметим, что ранее синоптики прогнозировали в Харькове днем дождь с грозой.

Об этом информируют корреспонденты Новини.LIVE.

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В среду, 21 мая, в Харькове льет сильный дождь, а также град.

Ранее синоптики прогнозировали, что в Харькове 21 мая пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, в пределах 7-12 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах: ночью +8...+10 °С;
днем +19...+21 °С.

Напомним, что в Полтаве 20 мая прошел сильный ливень с градом. На улицах Полтавы 20 мая было затруднено движение транспорта из-за потоков воды.

Кроме того, 20 мая дожди и сильный ветер обесточили 12 населенных пунктов в трех областях.

погода Харьков дождь прогноз погоды град
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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