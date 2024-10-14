Прогноз погоди у Харкові та Харківській області на завтра, 15 жовтня

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: Інфосіті

Погода у Харкові та області у вівторок, 15 жовтня, очікується хмарною з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий дощ, а температура повітря максимально підійметься до +15 °C.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

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Погода на Харківщині 15 жовтня

Завтра у Харківській області буде хмарно з проясненнями, вночі та вдень подекуди очікується невеликий дощ. Вночі та вранці синоптики прогнозують слабкий туман та південно-західний вітер, 7-12 м/с.

Температурна карта. Фото: Meteopost

Температура повітря вночі становитиме +3...+8 °С, вдень — +10...+15 °С.

У Харкові 15 жовтня пройде невеликий дощ, вночі та вранці також буде слабкий туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Повітря вночі опуститься до +4...+6 °С, а вдень прогріється до +10...+12 °С.

Скриншот допису регіонального центру з гідрометеорології

Пожежна небезпека на 15 жовтня

Завтра погодні умови у Харківській області сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання.

Пожежна небезпека. Фото: Харківський РЦГМ

Раніше народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про похолодання та дощі завтра.

Також синоптики заявили про різку зміну погоди в Україні цього тижня. У деяких регіонах почнуться заморозки та можливий мокрий сніг.