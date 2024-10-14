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Харьков зальют дожди — синоптики предупредили жителей об опасности завтра

14 октября 2024 14:25
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове и Харьковской области на завтра, 15 октября
Люди идут в дождь. Иллюстративное фото: Інфосіті
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харькове и области во вторник, 15 октября, будет облачной с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, а температура воздуха максимально поднимется до +15 °C.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.

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Погода на Харьковщине 15 октября

Завтра в Харьковской области будет облачно с прояснениями, ночью и днем местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман и юго-западный ветер, 7-12 м/с.

температура воздуха 15 октября в Украине
Температурная карта. Фото: Meteopost

Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, днем +10...+15 °С.

В Харькове 15 октября пройдет небольшой дождь, ночью и утром будет слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Воздух ночью опустится до +4...+6 °С, а днем прогреется до +10...+12 °С.

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Скриншот поста регионального центра по гидрометеорологии

Пожарная опасность на 15 октября

Завтра погодные условия в Харьковской области будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания.

Опасность возникновение пожаров на Харьковщине 15 октября
Пожарная опасность. Фото: Харьковский РЦГМ

Ранее народный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о похолодании и дождях завтра.

Также синоптики заявили о резком изменении погоды в Украине на этой неделе. В некоторых регионах начнутся заморозки и мокрый снег.

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