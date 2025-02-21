Погода у Харкові 22 лютого — прогноз від синоптиків на добу

Морозна погода. Фото: УНІАН

У Харкові та в Харківській області у суботу, 22 лютого, очікується морозна, але суха погода. Температура повітря хоч і коливатиметься впродовж дня, але морози наразі з регіонів не відступлять.

Про це повідомляють синоптики Meteoprog.

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Прогноз погоди у Харківській області 22 лютого

Протягом доби температура коливатиметься в межах від -14 °С вночі до -6 °С вдень. Атмосферний тиск стабільний, без значних коливань, а вітер буде слабким, до 3 м/с.

Температурна карта України 22 лютого. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Харкові 22 лютого

Вночі у Харкові та області буде морозно, температура повітря опуститься до -12…-14 °С. Опадів не очікується, небо буде ясним. Вітер південно-східного напрямку слабкий, 2 м/с.

Ранок у Харкові теж буде морозним: о 06:00 температура повітря становитиме -13 °С, а до 09:00 підніметься до -11 °С. Сонце поступово підніматиметься над горизонтом, небо буде ясним. Вітер південний, до 3 м/с.

Прогноз погоди у Харкові на 22 лютого. Фото: скриншот

Вдень прогнозується незначне потепління. Максимальна температура повітря становитиме -6 °С близько 13:00-14:00, після чого знову почне знижуватися. Сонце світитиме яскраво, опадів не передбачається.

Увечері температура знову почне падати: о 18:00 очікується -9 °С, а до 23:00 стовпчики термометрів опустяться до -11 °С. Опадів не прогнозується, але з підвищенням вологості до 94% можливе утворення паморозі на дорогах та деревах.

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду у лютому та назвали дати, коли буде пік сильних морозів і почнеться весняне потепління.

Також синоптики попередили про різкий прихід тепла в Україну та назвали дату, коли стовпчики термометра покажуть до +16 °С.