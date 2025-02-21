Погода в Харькове 22 февраля — прогноз от синоптиков на сутки

Морозная погода. Фото: УНИАН

В Харькове и в Харьковской области в субботу, 22 февраля, ожидается морозная, но сухая погода. Температура воздуха хоть и будет колебаться в течение дня, но морозы пока из регионов не отступят.

Об этом сообщают синоптики Meteoprog.

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Прогноз погоды в Харьковской области 22 февраля

В течение суток температура будет колебаться в пределах от -14 °С ночью до -6 °С днем. Атмосферное давление стабильное, без значительных колебаний, а ветер будет слабым, до 3 м/с.

Температурная карта Украины 22 февраля. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Харькове 22 февраля

Ночью в Харькове и области будет морозно, температура воздуха опустится до -12...-14 °С. Осадков не ожидается, небо будет ясным. Ветер юго-восточного направления слабый, 2 м/с.

Утро в Харькове тоже будет морозным: в 06:00 температура воздуха составит -13 °С, а к 09:00 поднимется до -11 °С. Солнце постепенно будет подниматься над горизонтом, небо будет ясным. Ветер южный, до 3 м/с.

Прогноз погоды в Харькове на 22 февраля. Фото: скриншот

Днем прогнозируется незначительное потепление. Максимальная температура воздуха составит -6 °С около 13:00-14:00, после чего снова начнет снижаться. Солнце будет светить ярко, осадков не предвидится.

Вечером температура снова начнет падать: в 18:00 ожидается -9 °С, а к 23:00 столбики термометров опустятся до -11 °С. Осадков не прогнозируется, но с повышением влажности до 94% возможно образование изморози на дорогах и деревьях.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в феврале и назвали даты, когда будет пик сильных морозов и начнется весеннее потепление.

Также синоптики предупредили о резком приходе тепла в Украину и назвали дату, когда столбики термометра покажут до +16 °С.