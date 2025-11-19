Відео
Україна
Харків засипало мокрим снігом — який вигляд має місто

Харків засипало мокрим снігом — який вигляд має місто

Дата публікації: 19 листопада 2025 17:45
Оновлено: 18:24
Перший сніг у Харкові 19 листопада — яка погода в місті
Мокрий сніг у Харкові. Фото: кадр з відео

У Харкові 19 листопада прийшла справжня зима та похолодання. Місто кілька годин засипало мокрим снігом

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE

Читайте також:

Перший сніг у Харкові 19 листопада

Сьогодні Харків кілька годин засипало мокрим снігом. На дорогах в місті утворився білий шар, але він одразу розтанув.

Відомо, що перший сніг сьогодні також побачили у Дніпрі та Полтаві.

Зазначимо, що 20 листопада харків'ян попередили про небезпечні метеорологічні явища у місті та області. Вночі та вранці очікується туман, тому видимість буде лише 200- 500 метрів. Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Погода в Харкові 20 листопада
Скриншот допису Харківського метеорологічного центру

Завтра в Харкові також очікуються дощі та подекуди мокрий сніг. Температура повітря вночі опуститься до -2...+3 °C, а вдень очікується +3...+8 °C.

Нагадаємо, 10 листопада перший сніг випав у Києві. Невеликий снігопад вкрив тонким шаром припарковані автомобілі та газони.

Водночас 29 жовтня майже метр снігу намело в Карпатах. Перемети на вершині гори Піп Іван сягають місцями до 80 см.

погода Харків сніг зима опади
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
