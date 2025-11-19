Видео
Видео

Главная Харьков Харьков засыпало мокрым снегом — как выглядит город

Харьков засыпало мокрым снегом — как выглядит город

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 17:45
обновлено: 17:45
Первый снег в Харькове 19 ноября — какая погода в городе
Мокрый снег в Харькове. Фото: кадр из видео

В Харькове 19 ноября пришла настоящая зима и похолодание. Город несколько часов засыпало мокрым снегом.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE.

Читайте также:

Первый снег в Харькове 19 ноября

Сегодня Харьков несколько часов засыпало мокрым снегом. На дорогах в городе образовался белый слой, но он сразу растаял.

Известно, что первый снег сегодня также увидели в Днепре и Полтаве.

Отметим, что 20 ноября харьковчан предупредили об опасных метеорологических явлениях в городе и области. Ночью и утром ожидается туман, поэтому видимость будет только 200- 500 метров. Поэтому синоптики объявили І уровень опасности.

Погода в Харкові 20 листопада
Скриншот сообщения Харьковского метеорологического центра

Завтра в Харькове также ожидаются дожди и местами мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до -2...+3 °C, а днем ожидается +3...+8 °C.

Напомним, 10 ноября первый снег выпал в Киеве. Небольшой снегопад покрыл тонким слоем припаркованные автомобили и газоны.

В то же время 29 октября почти метр снега намело в Карпатах. Сугробы на вершине горы Поп Иван достигают местами до 80 см.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
