Погода у Харкові 25 травня - очікується спека до +30 °С

Жінка поливає рослини. Ілюстративне фото: РедПост

У Харкові та області в неділю, 25 травня, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +25...+30 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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У Харкові завтра буде мінлива хмарність, але опадів не прогнозують. Вітер південно-східного напрямку, 7-12 м/с, вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +11...+16 °С;

вдень +25...+30 °С.

У Харкові день пройде без опадів, вітер буде південно-східного напрямку, 7-12 м/с.

Температура повітря становитиме вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, в Україні завтра очікується спека до +28 °С. В деяких областях прогнозують дощі та грози.

Раніше синоптики повідомляли, що 24–25 травня Україна перебуватиме під впливом різних атмосферних мас.