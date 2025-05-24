Погода у Харкові 25 травня - очікується спека до +30 °С

Харків завтра накриє літня спека — прогноз погоди
У Харкові та області в неділю, 25 травня, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +25...+30 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Харківщині на 25 травня
У Харкові завтра буде мінлива хмарність, але опадів не прогнозують. Вітер південно-східного напрямку, 7-12 м/с, вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +11...+16 °С;
- вдень +25...+30 °С.
У Харкові день пройде без опадів, вітер буде південно-східного напрямку, 7-12 м/с.
Температура повітря становитиме вночі +14...+16 °С, вдень +27...+29 °С.
Нагадаємо, в Україні завтра очікується спека до +28 °С. В деяких областях прогнозують дощі та грози.
Раніше синоптики повідомляли, що 24–25 травня Україна перебуватиме під впливом різних атмосферних мас.
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