Погода в Харькове 25 мая - ожидается жара до +30 °С

Харьков завтра накроет летняя жара — прогноз погоды
В Харькове и области в воскресенье, 25 мая, ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+30 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Харьковщине на 25 мая
В Харькове завтра будет переменная облачность, но осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +11...+16 °С;
- днем +25...+30 °С.
В Харькове день пройдет без осадков, ветер будет юго-восточного направления, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.
Напомним, в Украине завтра ожидается жара до +28 °С. В некоторых областях прогнозируют дожди и грозы.
Ранее синоптики сообщали, что 24-25 мая Украина будет находиться под влиянием различных атмосферных масс.
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