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Харьков завтра накроет летняя жара — прогноз погоды

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Дата публикации 24 мая 2025 17:43
Погода в Харькове 25 мая - ожидается жара до +30 °С
Женщина поливает растения. Иллюстративное фото: РедПост

В Харькове и области в воскресенье, 25 мая, ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+30 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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В Харькове завтра будет переменная облачность, но осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью +11...+16 °С;
  • днем +25...+30 °С.

В Харькове день пройдет без осадков, ветер будет юго-восточного направления, 7-12 м/с.
Температура воздуха составит ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.

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Скриншот поста РЦГМ

Напомним, в Украине завтра ожидается жара до +28 °С. В некоторых областях прогнозируют дожди и грозы.

Ранее синоптики сообщали, что 24-25 мая Украина будет находиться под влиянием различных атмосферных масс.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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