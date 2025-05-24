Погода в Харькове 25 мая - ожидается жара до +30 °С

Женщина поливает растения. Иллюстративное фото: РедПост

В Харькове и области в воскресенье, 25 мая, ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+30 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Харьковщине на 25 мая

В Харькове завтра будет переменная облачность, но осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточного направления, 7-12 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +11...+16 °С;

днем +25...+30 °С.

В Харькове день пройдет без осадков, ветер будет юго-восточного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, в Украине завтра ожидается жара до +28 °С. В некоторых областях прогнозируют дожди и грозы.

Ранее синоптики сообщали, что 24-25 мая Украина будет находиться под влиянием различных атмосферных масс.