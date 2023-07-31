Робота рятувальників Харківської області 9 липня 2023 року. Фото: ДСНС Харківської області

Вночі, 31 липня у Харкові лунають вибухи. Місцева влада повідомляє про потрапляння. Попередньо, у нежитлові приміщення. Про постраждалих наразі інформації нема.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Харкові вночі 31 липня

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог поцілив по нежитлових приміщеннях, сталася пожежа.

"Харків знову під обстрілом. Було чутно два прильоти", — написав він у Telegram.

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По Україні почали лунати відбої повітряної тривоги. Мапа тривог виглядає наразі таким чином:

Нагадаємо, протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 34 авіаційних удари. Зокрема, застосував 4 ударних дрони типу "Shahed-136", усі знищено.

Ми писали, що державні російські телеканали проігнорували вибухи, які лунали рано-вранці у центрі Москви. За наявною інформацією, безпілотники влучили по елітному комплексу "Москва-сіті".

Натомість, на телебаченні транслювали парад до дня Військово-морських сил РФ у Петербурзі, на якому був присутній Путін. Також показували сюжети про саміт "Росія — Африка" та стихійні лиха в РФ.