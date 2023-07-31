Харьков снова под вражеским обстрелом: есть попадание
Ночью, 31 июля, в Харькове раздаются взрывы. Местные власти сообщают о попадании. Предварительно в нежилые помещения. О пострадавших пока информации нет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Харькове ночью 31 июля
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг попал по нежилым помещениям, произошел пожар.
"Харьков снова под обстрелом. Были слышны два прилета", — написал он в Telegram.
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По Украине начали раздаваться отбои воздушной тревоги. Карта тревог выглядит так:
Напомним, в течение суток враг нанес 4 ракетных и 34 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed-136", все уничтожены.
Мы писали, что государственные российские телеканалы проигнорировали взрывы, звучавшие рано утром в центре Москвы. По имеющейся информации, беспилотники попали по элитному комплексу "Москва-сити".
На телевидении транслировали парад ко дню Военно-морских сил РФ в Петербурге, на котором присутствовал Путин. Также показывали сюжеты о саммите "Россия — Африка" и стихийных бедствиях в РФ.