Работа спасателей в Харьковской области 9 июля 2023 года. Фото: ГСЧС Харьковской области

Ночью, 31 июля, в Харькове раздаются взрывы. Местные власти сообщают о попадании. Предварительно в нежилые помещения. О пострадавших пока информации нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Харькове ночью 31 июля

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг попал по нежилым помещениям, произошел пожар.

"Харьков снова под обстрелом. Были слышны два прилета", — написал он в Telegram.

00:45:

По Украине начали раздаваться отбои воздушной тревоги. Карта тревог выглядит так:

Напомним, в течение суток враг нанес 4 ракетных и 34 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed-136", все уничтожены.

Мы писали, что государственные российские телеканалы проигнорировали взрывы, звучавшие рано утром в центре Москвы. По имеющейся информации, беспилотники попали по элитному комплексу "Москва-сити".

На телевидении транслировали парад ко дню Военно-морских сил РФ в Петербурге, на котором присутствовал Путин. Также показывали сюжеты о саммите "Россия — Африка" и стихийных бедствиях в РФ.