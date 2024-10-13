Погода у Харкові та області на завтра — прогноз на 14 жовтня

Чоловік бореться з парасолькою. Фото ілюстративне: freepik

Погода у Харкові завтра, 14 жовтня, очікується прохолодна та дощова. Також синоптики попереджають про пориви шквального вітру.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології у неділю, 13 жовтня.

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Погода у Харкові завтра

Тиждень у Харкові розпочнеться із дощу та вітру — південно-східного з переходом вдень у південно-західний. Вдень дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, а вночі пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +5...+7 °C, вдень повітря прогріється до +9...+11 °C.

Погода у Харкові 14 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз погоди по Харківській області на завтра

На Харківщині у понеділок, 14 жовтня, очікується хмарна погода. Синоптики попереджають про дощ та пориви вітру вночі до 15-20 м/с. Вдень вітер буде не таким сильним — 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +4...+9 °C, вдень +8...+13 °C.

Погода на Харківщині 14 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні 14 жовтня порадує відносним теплом тільки південь країни. На решті території синоптики попереджають про зниження температури, сильний вітер, дощі та навіть сніг.

Також Новини.LIVE писали, що у Львові та області 13 жовтня хмарною з проясненнями. У другій половині дня можливий невеликий дощ. В інший час доби опадів не очікується.