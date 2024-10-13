Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Харьковчан предупредили о дожде и шквальном ветре завтра arrow

Харьковчан предупредили о дожде и шквальном ветре завтра

13 октября 2024 17:39
Галина Шподарева - редактор
Погода в Харькове и области на завтра — прогноз на 14 октября
Человек борется с зонтиком. Фото иллюстративное: freepik
Галина Шподарева - редактор

Погода в Харькове 14 октября ожидается прохладная и дождливая. Также синоптики предупреждают о порывах шквального ветра.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии в воскресенье, 13 октября.

Читайте также:

Погода в Харькове завтра

Неделя в Харькове начнется с дождя и ветра — юго-восточного с переходом днем в юго-западный. Днем будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а ночью порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+7 °C, днем воздух прогреется до +9...+11 °C.

Погода в Харькове 14 октября
Погода в Харькове 14 октября. Фото: скриншот

Прогноз погоды по Харьковской области на завтра

В Харьковской области в понедельник, 14 октября, ожидается облачная погода. Синоптики предупреждают о дожде и порывах ветра ночью до 15-20 м/с. Днем ветер будет не таким сильным — 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9 °C, днем +8...+13 °C.

Погода в Харьковской области 14 октября
Погода в Харьковской области 14 октября. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 14 октября порадует относительным теплом только юг страны. На остальной территории синоптики предупреждают о понижении температуры, сильном ветре, дождях и даже снеге.

Также Новини.LIVE писали, что во Львове и области 13 октября облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. В другое время суток осадков не ожидается.

погода Харьков Харьковская область синоптик дождь прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:18 На полках одесских магазинов уже появились новогодние украшения — фоторепортаж

Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

18:01 Талантливый украинский вратарь может сменить гражданство

17:59 SpaceX успешно запустила корабль Starship в космос — видео

17:50 В Одессе прошла акция за освобождение военнопленных — фото

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

17:42 В Ровно подросток угнал авто и убегал от полиции — видео

17:39 Харьковчан предупредили о дожде и шквальном ветре завтра

17:36 "Новая почта" распотрошила дорогостоящую посылку бойца ВСУ — детали скандала

17:32 Ударят первые морозы — в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на завтра

17:22 В Украине приняли Стратегию демографического развития — что она предусматривает

18:18 На полках одесских магазинов уже появились новогодние украшения — фоторепортаж

18:01 Талантливый украинский вратарь может сменить гражданство

17:59 SpaceX успешно запустила корабль Starship в космос — видео

17:50 В Одессе прошла акция за освобождение военнопленных — фото

17:42 В Ровно подросток угнал авто и убегал от полиции — видео

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

17:39 Харьковчан предупредили о дожде и шквальном ветре завтра

17:36 "Новая почта" распотрошила дорогостоящую посылку бойца ВСУ — детали скандала

17:32 Ударят первые морозы — в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на завтра

17:22 В Украине приняли Стратегию демографического развития — что она предусматривает

17:15 Движение по трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно — какая ситуация сейчас

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник