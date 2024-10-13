Погода в Харькове и области на завтра — прогноз на 14 октября

Человек борется с зонтиком. Фото иллюстративное: freepik

Погода в Харькове 14 октября ожидается прохладная и дождливая. Также синоптики предупреждают о порывах шквального ветра.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии в воскресенье, 13 октября.

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Погода в Харькове завтра

Неделя в Харькове начнется с дождя и ветра — юго-восточного с переходом днем в юго-западный. Днем будет дуть со скоростью 7-12 м/с, а ночью порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+7 °C, днем воздух прогреется до +9...+11 °C.

Погода в Харькове 14 октября. Фото: скриншот

Прогноз погоды по Харьковской области на завтра

В Харьковской области в понедельник, 14 октября, ожидается облачная погода. Синоптики предупреждают о дожде и порывах ветра ночью до 15-20 м/с. Днем ветер будет не таким сильным — 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +4...+9 °C, днем +8...+13 °C.

Погода в Харьковской области 14 октября. Фото: скриншот

Напомним, в Украине 14 октября порадует относительным теплом только юг страны. На остальной территории синоптики предупреждают о понижении температуры, сильном ветре, дождях и даже снеге.

Также Новини.LIVE писали, что во Львове и области 13 октября облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. В другое время суток осадков не ожидается.