Погода у Харкові 2 квітня - очікується густий туман

Харків'ян попередили про небезпечну погоду завтра — прогноз
У Харкові та області у середу, 2 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +13...+18 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди у Харкові на 2 квітня
Завтра у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. На Харківщині вночі істотних опадів не очікується, а вдень місцями пройде невеликий дощ.
Вночі та вранці прогнозують туман, видимість 200—500 метрів. Вітер південного напрямку, 3-8 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +5...+10 °С;
- вдень +13...+18 °С.
У Харкові вночі теж не передбачається істотних опадів, а вдень буде невеликий дощ. Вночі та вранці туман, видимість 200—500 метрів.
Вітер південного напрямку, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі +6...+8 °С;
- вдень +15...+17 °С.
Водночас мешканців Харківщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища завтра. Вночі та вранці в місті та області очікується туман видимістю 200—500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, синоптики попередили про сильне похолодання, яке йде в Україну.
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на півночі та заході країни українцям варто очікувати сильний вітер.
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