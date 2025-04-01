Погода у Харкові 2 квітня - очікується густий туман

Туман на дорозі. Ілюстративне фото: istock

У Харкові та області у середу, 2 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +13...+18 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Завтра у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. На Харківщині вночі істотних опадів не очікується, а вдень місцями пройде невеликий дощ.

Вночі та вранці прогнозують туман, видимість 200—500 метрів. Вітер південного напрямку, 3-8 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +5...+10 °С;

вдень +13...+18 °С.

У Харкові вночі теж не передбачається істотних опадів, а вдень буде невеликий дощ. Вночі та вранці туман, видимість 200—500 метрів.

Вітер південного напрямку, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +6...+8 °С;

вдень +15...+17 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Водночас мешканців Харківщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища завтра. Вночі та вранці в місті та області очікується туман видимістю 200—500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: РЦГМ

Нагадаємо, синоптики попередили про сильне похолодання, яке йде в Україну.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на півночі та заході країни українцям варто очікувати сильний вітер.