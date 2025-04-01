Погода в Харькове 2 апреля - ожидается густой туман

Туман на дороге. Иллюстративное фото: istock

В Харькове и области в среду, 2 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +13...+18 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Завтра в Харькове и области будет облачно с прояснениями. На Харьковщине ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром прогнозируют туман, видимость 200-500 метров. Ветер южного направления, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +5...+10 °С;

днем +13...+18 °С.

В Харькове ночью тоже не предвидится существенных осадков, а днем будет небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.

Ветер южного направления, 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +6...+8 °С;

днем +15...+17 °С.

Скриншот поста РЦГМ

В то же время жителей Харьковщины предупреждают об опасных метеорологических явлениях завтра. Ночью и утром в городе и области ожидается туман видимостью 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: РЦГМ

Напомним, синоптики предупредили о сильном похолодании, которое идет в Украину.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что на севере и западе страны украинцам стоит ожидать сильный ветер.