Харків'ян попередили про тривалі відключення світла: що відомо
Внаслідок російських атак у Харківській області будуть застосовуватися аварійні відключення світла. Пошкодження в енергетичній системі досить великі.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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"Ситуація з електропостачанням на Харківщині стабілізована. Але через те, що пошкодження інфраструктури досить великі, протягом декількох днів в області будуть застосовуватися аварійні відключення. Світла у споживачів може не бути по 3-4 чи навіть 6 годин протягом однієї доби. Прошу поставитися до цього з розумінням. І нагадую, що на Харківщині працюють 363 Пункти Незламності, якими можна скористатися, щоб зігрітися та підзарядити гаджети", — сказав Синєгубов.
За його словами, усі постраждалі від вчорашнього удару по об'єкту інфраструктури в Харківському районі зараз у лікарні. Усього були поранені 8 чоловіків від 39 до 57 років. Двоє з них були у важкому стані, але наразі їхній стан стабільний. Усі постраждалі під постійним наглядом спеціалістів, їхньому життю загрози немає.
Загарбники продовжують атакувати Харківську область.
"Ворог продовжує обстріли наших прикордонних міст і сіл. Сьогодні зафіксовано авіаудари по Вовчанську. Там пошкоджено 4 приватні будинки. Без постраждалих. Висока імовірність нових ударів по Харкову та області зберігається", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, російські окупанти у п'ятницю, 11 лютого, завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Однак більшість снарядів загарбників вдалося збити.