Харьковчан предупредили о длительных отключениях света: что известно
В результате российских атак в Харьковской области будут применяться аварийные отключения света. Повреждения в энергетической системе достаточно велики.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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"Ситуация с электроснабжением в Харьковской области стабилизирована. Но из-за того, что повреждения инфраструктуры достаточно велики, в течение нескольких дней в области будут применяться аварийные отключения. Света у потребителей может не быть по 3-4 или даже 6 часов в течение одних суток. Прошу отнестись к этому с пониманием. И напоминаю, что в Харьковской области работают 363 пункта несокрушимости, которыми можно воспользоваться, чтобы согреться и подзарядить гаджеты", — сказал Синегубов.
По его словам, все пострадавшие от вчерашнего удара по объекту инфраструктуры в Харьковском районе сейчас в больнице. Всего были ранены 8 мужчин от 39 до 57 лет. Двое из них были в тяжелом состоянии, но сейчас их состояние стабильное. Все пострадавшие под постоянным наблюдением специалистов, их жизни угрозы нет.
Захватчики продолжают атаковать Харьковскую область.
"Враг продолжает обстрелы наших приграничных городов и сел. Сегодня зафиксированы авиаудары по Волчанску. Там повреждены 4 частных дома. Без пострадавших. Высока вероятность новых ударов по Харькову и области сохраняется", — добавил Синєгубов.
Напомним, российские оккупанты в пятницу, 11 февраля, нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины. Однако большинство снарядов захватчиков удалось сбить.