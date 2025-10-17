Відео
Головна Харків Харків'ян попередили синоптики — якої негоди чекати завтра

Харків'ян попередили синоптики — якої негоди чекати завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 14:59
Оновлено: 14:59
Погода в Харкові 18 жовтня — детальний прогноз на вихідні
Погода восени. Фото: УНІАН

У п’ятницю, 18 жовтня, на Харківщині очікується похмура осіння погода з невеликими опадами. Небо залишатиметься переважно затягнутим хмарами, а місцями можливий дрібний дощ. У ранкові години можливий слабкий туман, що подекуди обмежуватиме видимість на дорогах.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди в Харківській області 18 жовтня

На Харківщині вітер буде південно-західного напрямку, помірний, із швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Нічна температура повітря коливатиметься в межах від +4 °C до +9 °C, а вдень повітря прогріється до +10 °C...+15 °C.

null
Температурна карта Харківської області 18 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Харкові 18 жовтня

У самому Харкові синоптична ситуація буде подібною: дрібний дощ пройде місцями, супроводжуватиметься легкою серпанковою імлою. 

null
Температурна карта України 18 жовтня. Фото: Метеопост

У нічний час температура становитиме +6 °C...+8 °C, а вдень підніметься до +11 °C...+13 °C.

Нагадаємо, в Україну прийде 18 жовтня циклон із північного заходу. Синоптик Діденко сказала, де можливі дощі та похолодання.

Також астросиноптики попередили про магнітні бурі у п'ятницю, 17 жовтня. 

погода Харків Харківська область дощ прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
