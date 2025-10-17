Видео
Главная Харьков Харьковчан предупредили синоптики — какой непогоды ждать завтра

Харьковчан предупредили синоптики — какой непогоды ждать завтра

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 14:59
обновлено: 14:59
Погода в Харькове 18 октября — подробный прогноз на выходные
Погода осенью. Фото: УНИАН

В пятницу, 18 октября, на Харьковщине ожидается пасмурная осенняя погода с небольшими осадками. Небо будет оставаться преимущественно затянутым облаками, а местами возможен мелкий дождь. В утренние часы возможен слабый туман, что местами будет ограничивать видимость на дорогах.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Прогноз погоды в Харьковской области 18 октября

На Харьковщине ветер будет юго-западного направления, умеренный, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах от +4 °C до +9 °C, а днем воздух прогреется до +10 °C...+15 °C.

Температурная карта Харьковской области 18 октября. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Харькове 18 октября

В самом Харькове синоптическая ситуация будет подобной: мелкий дождь пройдет местами, будет сопровождаться легкой дымчатой дымкой.

Температурная карта Украины 18 октября. Фото: Метеопост

В ночное время температура составит +6 °C...+8 °C, а днем поднимется до +11 °C...+13 °C.

Напомним, в Украину придет 18 октября циклон с северо-запада. Синоптик Диденко сказала, где возможны дожди и похолодание.

Также астросиноптики предупредили о магнитных бурях в пятницу, 17 октября.

погода Харьков Харьковская область дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
