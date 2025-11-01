Прогноз погоди у Харкові та області 2 листопада — синоптики попереджають про туман

Туман у Харкові. Фото: Редпост

На Харківщині 2 листопада очікується переважно хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. Вранці регіон накриє туман із видимістю до 200-500 метрів, тож водіям та пішоходам варто бути уважними на дорогах.

Про це повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Харкові та області на 2 листопада

У нічний час по області без істотних опадів, вдень — також без опадів. Вітер — північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень — +9…+14 °С.

У Харкові також обійдеться без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура у місті вночі — +5…+7 °С, вдень — +10…+12 °С.

Крім того, за попередження синоптиків завтра у місті та області очікується туман видимістю 200-500 м. Водії та пішоходів закликають бути уважними на дорогах.

Попередження про небезпеку 2 листопада. Фото: Харківський РЦГ

