Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харків'ян попереджають про небезпеку — яка погода буде завтра

Харків'ян попереджають про небезпеку — яка погода буде завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 14:56
Оновлено: 14:56
Прогноз погоди у Харкові та області 2 листопада — синоптики попереджають про туман
Туман у Харкові. Фото: Редпост

На Харківщині 2 листопада очікується переважно хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. Вранці регіон накриє туман із видимістю до 200-500 метрів, тож водіям та пішоходам варто бути уважними на дорогах.

Про це повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди у Харкові та області на 2 листопада

У нічний час по області без істотних опадів, вдень — також без опадів. Вітер — північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+9 °С, вдень — +9…+14 °С.

У Харкові також обійдеться без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура у місті вночі — +5…+7 °С, вдень — +10…+12 °С.

Крім того, за попередження синоптиків завтра у місті та області очікується туман видимістю 200-500 м. Водії та пішоходів закликають бути уважними на дорогах.

Погода у Харкові завтра 2 листопада
Попередження про небезпеку 2 листопада. Фото: Харківський РЦГ

Нагадаємо, астросиноптики розповіли, коли будуть магнітні бурі у листопаді.

А також Наталка Діденко сказала, у яких регіонах варто чекати тепла цими вихідними.

погода Харків Харківська область прогноз погоди туман
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації