Прогноз погоды в Харькове и области 2 ноября — синоптики предупреждают о тумане

Туман в Харькове. Фото: Редпост

На Харьковщине 2 ноября ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Утром регион накроет туман с видимостью до 200-500 метров, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными на дорогах.

Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове и области на 2 ноября

В ночное время по области без существенных осадков, днем — также без осадков. Ветер — северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днем — +9...+14 °С.

В Харькове также обойдется без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура в городе ночью — +5...+7 °С, днем — +10...+12 °С.

Кроме того, по предупреждению синоптиков завтра в городе и области ожидается туман видимостью 200-500 м. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах.

Предупреждение об опасности 2 ноября. Фото: Харьковский РЦГ

Напомним, астросиноптики рассказали, когда будут магнитные бури в ноябре.

А также Наталка Диденко сказала, в каких регионах стоит ждать тепла в эти выходные.