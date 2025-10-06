Погода у Харкові 7 жовтня — прогноз на завтра

Дощ у Харкові. Фото: Редпост

Завтра, 7 жовтня, у Харкові та області очікується суха і помірно тепла погода. Опадів не прогнозують, однак на річці Сіверський Донець фіксують подальше зниження рівня води, що може досягти позначки стихійного гідрологічного явища третього рівня небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 7 жовтня у Харкові та області

За даними синоптиків, у вівторок, 7 жовтня, в області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °C, удень — +16…+21 °C.

У Харкові — також без опадів, з температурою +8…+10 °C уночі та +17…+19 °C вдень.

Водночас, за інформацією гідрологів, протягом 7–9 жовтня на ділянці Сіверського Дінця від Чугуєва до Змієва очікується подальший спад рівнів води на 1-5 см за добу. Рівень води біля Змієва може досягти початкової позначки стихійного гідрологічного явища (ІІІ рівень небезпеки, коричневий).

Попередження про стихійні явища. Фото: t.me/HRCGM

