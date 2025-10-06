Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Харків'ян попереджають про стихійне явище — прогноз на завтра

Харків'ян попереджають про стихійне явище — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 18:32
Погода у Харкові 7 жовтня — прогноз на завтра
Дощ у Харкові. Фото: Редпост

Завтра, 7 жовтня, у Харкові та області очікується суха і помірно тепла погода. Опадів не прогнозують, однак на річці Сіверський Донець фіксують подальше зниження рівня води, що може досягти позначки стихійного гідрологічного явища третього рівня небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 7 жовтня у Харкові та області

За даними синоптиків, у вівторок, 7 жовтня, в області буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+11 °C, удень — +16…+21 °C.

У Харкові — також без опадів, з температурою +8…+10 °C уночі та +17…+19 °C вдень.

Водночас, за інформацією гідрологів, протягом 7–9 жовтня на ділянці Сіверського Дінця від Чугуєва до Змієва очікується подальший спад рівнів води на 1-5 см за добу. Рівень води біля Змієва може досягти початкової позначки стихійного гідрологічного явища (ІІІ рівень небезпеки, коричневий).

Прогноз погоди в Харкові на завтра
Попередження про стихійні явища. Фото: t.me/HRCGM

Нагадаємо, синоптики попередили про грозові зливи та шквали по Україні цього тижня.

А також Наталка Діденко повідомила, у яких регіонах завтра чекати негоду.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
