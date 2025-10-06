Погода в Харькове 7 октября — прогноз на завтра

Дождь в Харькове. Фото: Редпост

Завтра, 7 октября, в Харькове и области ожидается сухая и умеренно теплая погода. Осадков не прогнозируют, однако на реке Северский Донец фиксируют дальнейшее снижение уровня воды, что может достичь отметки стихийного гидрологического явления третьего уровня опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 7 октября в Харькове и области

По данным синоптиков, во вторник, 7 октября, в области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +6...+11 °C, днем - +16...+21 °C.

В Харькове — также без осадков, с температурой +8...+10 °C ночью и +17...+19 °C днем.

В то же время, по информации гидрологов, в течение 7-9 октября на участке Северского Донца от Чугуева до Змиева ожидается дальнейший спад уровней воды на 1-5 см в сутки. Уровень воды возле Змиева может достичь начальной отметки стихийного гидрологического явления (III уровень опасности, коричневый).

Предупреждение о стихийных явлениях. Фото: t.me/HRCGM

