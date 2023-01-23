Комунальники Харкова просять мешканців міста виносити ялинки у спеціально призначених для цього місцях.

У кожному районі Харкова відвели для утилізації ялинок окремі майданчики

Комунальники Харкова просять мешканців міста виносити ялинки до спеціально призначених для цього місць.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Куди викидати ялинки

Комунальні підприємства "Комплекс з вивозу побутових відходів" та "Харківблагоустрій" у кожному районі відвели для цього окремі майданчики. Звідти дерева забиратимуть централізовано самоскидами та доставлятимуть до місця подрібнення.

"Просимо харків'ян приєднатися до нашої акції "Знайди хвилинку — віднеси комунальникам ялинку" та разом подбати про чистоту у місті. Усі перероблені ялинки ми готові передати людям, яким вони потрібні для різних потреб. Для цього необхідно залишити заявку на підприємстві, і, якщо домоволодіння розташовується у межах міста, ми привеземо все самі", — каже директор КП "КВПВ" Олексій Артикуленко.

Жителі Індустріального, Салтівського та Слобідського районів можуть зносити ялинки у спеціально відведені місця за наступними адресами. Жителям інших районів адреси повідомлять трохи згодом.