В каждом районе Харькова отвели для утилизации елей отдельные площадки

Коммунальщики Харькова просят жителей города выносить елки в специально предназначенных для этого местах.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Куда выбрасывать елки

Коммунальные предприятия "Комплекс по вывозу бытовых отходов" и "Харьковблагоустройство" в каждом районе отвели отдельные площадки. Оттуда деревья будут забирать централизованно самосвалами и доставлять к месту измельчения.

"Просим харьковчан присоединиться к нашей акции "Найди минутку — отнеси коммунальщикам елку" и вместе позаботиться о чистоте в городе. Все переделанные елки мы готовы передать людям, которым они нужны для разных нужд. Для этого необходимо оставить заявку на предприятии, и, если домовладение находится в черте города, мы привезем все сами", — говорит директор КП "КИПВ" Алексей Артикуленко.

Жители Индустриального, Салтовского и Слободского районов могут сносить елки в специально отведенные места по следующим адресами. Жителям других районов адреса сообщат чуть позже.