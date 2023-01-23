Харьковчан просят выносить новогодние елки в специальные места
Коммунальщики Харькова просят жителей города выносить елки в специально предназначенных для этого местах.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
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Куда выбрасывать елки
Коммунальные предприятия "Комплекс по вывозу бытовых отходов" и "Харьковблагоустройство" в каждом районе отвели отдельные площадки. Оттуда деревья будут забирать централизованно самосвалами и доставлять к месту измельчения.
"Просим харьковчан присоединиться к нашей акции "Найди минутку — отнеси коммунальщикам елку" и вместе позаботиться о чистоте в городе. Все переделанные елки мы готовы передать людям, которым они нужны для разных нужд. Для этого необходимо оставить заявку на предприятии, и, если домовладение находится в черте города, мы привезем все сами", — говорит директор КП "КИПВ" Алексей Артикуленко.
Жители Индустриального, Салтовского и Слободского районов могут сносить елки в специально отведенные места по следующим адресами. Жителям других районов адреса сообщат чуть позже.