Прогноз погоди у Харкові 14 листопада

Зимове місто. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Харкові та області завтра, 14 листопада, буде зимовою. Йтиме сніг, а на дорогах очікується ожеледь.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харківській області 14 листопада

На Харківщині у четвер очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом і дощем.

Вночі та вранці можливий слабкий туман, слабка ожеледь, місцями на дорогах ожеледиця.

Температура вночі від -1 °С до +4 °С, вдень від 0 °С до +5 °С. Вітер південно-західний 3-8 м/с.

Карта опадів. Фото: Venusky

Погода у Харкові 14 листопада

У Харкові прогнозується також невеликий мокрий сніг і дощ.

Вночі та вранці туман і слабка ожеледь. Температура вночі від від 0 °С до +2 °С, вдень +1 °С...+3 °С тепла.

Пост Харківського регіонального центру з гідрометеорології у Telegram

Раніше ми повідомляли, що погода в Україні 14 листопада буде холодною, а подекуди сніжною. Водіям потрібно бути обережними.

У Києві та в області синоптики також прогнозують сніг. Вночі можливі легкі морози, а вдень буде незначне потепління.