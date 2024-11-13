Прогноз погоди у Харкові 14 листопада

Харків'ян завтра чекає зимовий катаклізм — синоптики дали прогноз
Погода у Харкові та області завтра, 14 листопада, буде зимовою. Йтиме сніг, а на дорогах очікується ожеледь.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харківській області 14 листопада
На Харківщині у четвер очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом і дощем.
Вночі та вранці можливий слабкий туман, слабка ожеледь, місцями на дорогах ожеледиця.
Температура вночі від -1 °С до +4 °С, вдень від 0 °С до +5 °С. Вітер південно-західний 3-8 м/с.
Погода у Харкові 14 листопада
У Харкові прогнозується також невеликий мокрий сніг і дощ.
Вночі та вранці туман і слабка ожеледь. Температура вночі від від 0 °С до +2 °С, вдень +1 °С...+3 °С тепла.
Раніше ми повідомляли, що погода в Україні 14 листопада буде холодною, а подекуди сніжною. Водіям потрібно бути обережними.
У Києві та в області синоптики також прогнозують сніг. Вночі можливі легкі морози, а вдень буде незначне потепління.
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