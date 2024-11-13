Прогноз погоды в Харькове 14 ноября

Зимний город. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Харькове и области завтра, 14 ноября, будет зимней, ожидается снег. На дороге гололед.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 14 ноября

В Харьковской области в четверг ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем.

Ночью и утром возможен слабый туман, слабый гололед, местами на дорогах гололедица.

Температура ночью от -1 до +4 °С, днем от 0 до +5 °С. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Карта осадков. Фото: Venusky

Погода в Харькове 14 ноября

В Харькове прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью и утром туман и слабый гололед. Температура ночью от 0 °С до +2 °С, днем +1 °С...+3 °С тепла.

Пост Харьковского регионального центра гидрометеорологии в Telegram

Ранее мы сообщали, что погода в Украине 14 ноября будет холодной, а иногда снежной. Водителям нужно соблюдать осторожность.

В Киеве и области синоптики также прогнозируют снег. Ночью возможны легкие морозы, а днем будет незначительное потепление.