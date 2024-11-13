Прогноз погоды в Харькове 14 ноября

Харьковчан завтра ждет зимний катаклизм — синоптики дали прогноз
Погода в Харькове и области завтра, 14 ноября, будет зимней, ожидается снег. На дороге гололед.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 14 ноября
В Харьковской области в четверг ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем.
Ночью и утром возможен слабый туман, слабый гололед, местами на дорогах гололедица.
Температура ночью от -1 до +4 °С, днем от 0 до +5 °С. Ветер юго-западный 3-8 м/с.
Погода в Харькове 14 ноября
В Харькове прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь.
Ночью и утром туман и слабый гололед. Температура ночью от 0 °С до +2 °С, днем +1 °С...+3 °С тепла.
Ранее мы сообщали, что погода в Украине 14 ноября будет холодной, а иногда снежной. Водителям нужно соблюдать осторожность.
В Киеве и области синоптики также прогнозируют снег. Ночью возможны легкие морозы, а днем будет незначительное потепление.
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