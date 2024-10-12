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Харків'янам краще сидіти вдома — синоптики спрогнозували погоду на завтра

12 жовтня 2024 23:04
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Харкові 13 жовтня
Жінка потрапила під дощ. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Харкові та області завтра, 13 жовтня, буде вітряною та дощовою. Подекуди прогнозують шквали.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 13 жовтня

За прогнозами синоптиків, у Харківській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень місцями можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі коливатиметься від +8 до +13 °C, вдень — від +11 до +16 °C. Вітер південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

У Харкові буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура вночі становитиме +9...+11 °C, вдень від +13 до +15 °C. Вітер південно-східний 7-12 м/с, можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря Харків
Карта температур. Фото: Sinoptik.ua

Через сильні пориви вітру у Харкові та області оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Погода у Харкові
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Раніше ми повідомляли, що в Україні 13 жовтня погода подекуди буде досить прохолодною, місцями сильні заморозки. У кількох областях пройдуть дощі.

А у західних областях прогнозується туман з видимістю 200-500 метрів. У зв’язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

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