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Харьковчанам лучше сидеть дома — синоптики спрогнозировали погоду на завтра

12 октября 2024 23:04
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Харькове 13 октября
Женщина попала под дождь. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Харькове и области завтра, 13 октября, будет ветреной и дождливой. Кое-где прогнозируют шквалы.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 13 октября

По прогнозам синоптиков, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем местами возможен небольшой дождь.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 °C, днем от +11 до +16 °C. Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

В Харькове облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью будет +9...+11 °C, днем от +13 до +15 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха Харьков
Карта температур. Фото: Sinoptik.ua

Из-за сильных порывов ветра в Харькове и области объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Ранее мы сообщали, что в Украине 13 октября погода иногда будет достаточно прохладной, местами сильные заморозки. В нескольких областях пройдут дожди.

А в западных областях прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров. В этой связи объявлен желтый уровень опасности.

погода Харьков Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине

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