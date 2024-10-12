Прогноз погоды в Харькове 13 октября

Харьковчанам лучше сидеть дома — синоптики спрогнозировали погоду на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 13 октября, будет ветреной и дождливой. Кое-где прогнозируют шквалы.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 13 октября
По прогнозам синоптиков, в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем местами возможен небольшой дождь.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 °C, днем от +11 до +16 °C. Ветер юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.
В Харькове облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью будет +9...+11 °C, днем от +13 до +15 °C. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.
Из-за сильных порывов ветра в Харькове и области объявлен I уровень опасности, желтый.
Ранее мы сообщали, что в Украине 13 октября погода иногда будет достаточно прохладной, местами сильные заморозки. В нескольких областях пройдут дожди.
А в западных областях прогнозируется туман с видимостью 200-500 метров. В этой связи объявлен желтый уровень опасности.
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