Прогноз погоди в Харкові та області на 19 лютого — синоптики оголосили небезпеку

У четвер, 19 лютого, в Харкові синоптики прогнозують складні погодні умови з опадами та ожеледицею. Водіям і пішоходам радять бути особливо уважними через слизькі дороги та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 19 лютого у Харкові та області

За прогнозом, протягом доби збережеться хмарна погода. Вночі очікуються значні, а вдень помірні опади у вигляді снігу з дощем. Можлива ожеледь, на дорогах — ожеледиця.

Вітер південно-східний із переходом вдень на західний, швидкістю 7-12 м/с, із поривами до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -5…0 °C, вдень — від -3 °C до +2 °C.

У місті погодні умови будуть подібними. Вночі очікуються значні, а вдень помірні опади — сніг із дощем, ожеледь та слизькі дороги. Температура повітря вночі -4…-2 °C, вдень — 0…+2 °C.

