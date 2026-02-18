Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харків'янам варто бути обачними — яка погода буде завтра

Харків'янам варто бути обачними — яка погода буде завтра

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 15:03
Прогноз погоди в Харкові та області на 19 лютого — синоптики оголосили небезпеку
Дівчина закриває обличчя від снігу. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 лютого, в Харкові синоптики прогнозують складні погодні умови з опадами та ожеледицею. Водіям і пішоходам радять бути особливо уважними через слизькі дороги та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 19 лютого у Харкові та області

За прогнозом, протягом доби збережеться хмарна погода. Вночі очікуються значні, а вдень помірні опади у вигляді снігу з дощем. Можлива ожеледь, на дорогах — ожеледиця.

Прогноз погоди у Харкові та області на 19 лютого
Попередження синоптиків на 19 лютого. Фото: t.me/HRCGM

Вітер південно-східний із переходом вдень на західний, швидкістю 7-12 м/с, із поривами до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -5…0 °C, вдень — від -3 °C до +2 °C.

Погода в Харкові на 19 лютого
Попередження синоптиків. Фото: t.me/HRCGM

У місті погодні умови будуть подібними. Вночі очікуються значні, а вдень помірні опади — сніг із дощем, ожеледь та слизькі дороги. Температура повітря вночі -4…-2 °C, вдень — 0…+2 °C.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили мешканців України про те що зима вдарить з новою силою. У більшості регіонів від сьогодні очікуються морози та сильні опади.

Також синоптики розповіли, яку погоду чекати наприкінці цього тижня. Українцям варто бути готовими до коливання температур та підвищеної вологості.

погода Харківська область Харків прогноз погоди опади
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації