Прогноз погоды в Харькове и области на 19 февраля - синоптики объявили опасность

В четверг, 19 февраля, в Харькове синоптики прогнозируют сложные погодные условия с осадками и гололедом. Водителям и пешеходам советуют быть особенно внимательными из-за скользких дорог и сильных порывов ветра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области

По прогнозу, в течение суток сохранится облачная погода. Ночью ожидаются значительные, а днем умеренные осадки в виде снега с дождем. Возможен гололед, на дорогах — гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом днем на западный, скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5...0 °C, днем — от -3 °C до +2 °C.

В городе погодные условия будут подобными. Ночью ожидаются значительные, а днем умеренные осадки — снег с дождем, гололед и скользкие дороги. Температура воздуха ночью -4...-2 °C, днем - 0...+2 °C.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Украины о том, что зима ударит с новой силой. В большинстве регионов с сегодняшнего дня ожидаются морозы и сильные осадки.

Также синоптики рассказали, какую погоду ждать в конце этой недели. Украинцам стоит быть готовыми к колебанию температур и повышенной влажности.