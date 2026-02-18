Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Харьковчан предупреждают об опасности — какая погода будет завтра

Харьковчан предупреждают об опасности — какая погода будет завтра

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 15:03
Прогноз погоды в Харькове и области на 19 февраля - синоптики объявили опасность
Девушка закрывает лицо от снега. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 19 февраля, в Харькове синоптики прогнозируют сложные погодные условия с осадками и гололедом. Водителям и пешеходам советуют быть особенно внимательными из-за скользких дорог и сильных порывов ветра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды на 19 февраля в Харькове и области

По прогнозу, в течение суток сохранится облачная погода. Ночью ожидаются значительные, а днем умеренные осадки в виде снега с дождем. Возможен гололед, на дорогах — гололедица.

Прогноз погоди у Харкові та області на 19 лютого
Предупреждение синоптиков на 19 февраля. Фото: t.me/HRCGM

Ветер юго-восточный с переходом днем на западный, скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5...0 °C, днем — от -3 °C до +2 °C.

Погода в Харкові на 19 лютого
Предупреждение синоптиков. Фото: t.me/HRCGM

В городе погодные условия будут подобными. Ночью ожидаются значительные, а днем умеренные осадки — снег с дождем, гололед и скользкие дороги. Температура воздуха ночью -4...-2 °C, днем - 0...+2 °C.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Украины о том, что зима ударит с новой силой. В большинстве регионов с сегодняшнего дня ожидаются морозы и сильные осадки.

Также синоптики рассказали, какую погоду ждать в конце этой недели. Украинцам стоит быть готовыми к колебанию температур и повышенной влажности.

погода Харьковская область Харьков прогноз погоды осадки
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации