Прогноз погоди у Харкові та Харківській області 30 листопада

Туман у Харкові. Фото: Редпост

У Харкові та області 30 листопада прогнозують туман і мінливу хмарність. Опадів синоптики не очікують, однак вранці видимість буде обмеженою через густий туман.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Проноз погоди у Харкові та області на 30 листопада

У четвер, 30 листопада, на Харківщині встановиться спокійна, але туманна погода. За прогнозом синоптиків, по області очікується мінлива хмарність та відсутність істотних опадів. Уночі та вранці регіон накриє туман із видимістю 200-500 метрів, тому на дорогах зберігатиметься підвищена небезпека.

Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від -2 °C до +3 °C, а вдень підвищиться до +3…+8 °C.

У Харкові погодні умови будуть подібними — без опадів, але з ранковим туманом і видимістю до 500 метрів. Вітер — східний, 5-10 м/с. Температура в місті становитиме +1…+3 °C вночі та +5…+7 °C вдень.

